أبرزهم جورج ويا وآخرهم روبرت كيديابا .. نجوم كرة قدم تحولوا من المستطيل الأخضر إلي ميدان السياسة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن تعيين حارس المرمي الشهير "روبرت كيديابا" حارس مرمي مازيمبي ومنتخب الكونغو السابق، وزيرًا للرياضة في بلاده.









روبرت كيديابا (43 عامًا) واحد من أبرز حراس المرمي في القارة السمراء لعب ضمن صفوف فريق مازيمبي الكونغولي، حصل على لقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات خلال مشواره بالملاعب، واشتهر باحتفالاته بالقفز جالسًا ورقصته الشهيرة في منطقة الجزاء بعد تسجيل فريقه للأهداف.









اعتزل "كيديابا" كرة القدم بعد إنتهاء منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2015 واتجه للعمل في السياسة وانضم للحزب الوطني في بلاده وانتخب عضوًا في البرلمان مطلع العام الحالي، قبل أن يعلن اليوم تعيينه وزيرًا للرياضة، لينضم لقائمة نجوم كرة القدم الذين تحولوا من المستطيل الأخضر إلي ميدان السياسة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم كرة القدم الذين تقلدوا مناصب سياسية في بلادهم:-









1-جورج ويا:

نجم الكرة الإفريقية السابق وأسطورة ليبريا جورج ويا الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم عام 1995، بعد اعتزاله عام 2003 بعد مسيرة حافلة مع الأندية الأوروبية أبرزها ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، قرر الاتجاه للعمل في ميدان السياسة، وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2005 لكنه خسر أمام منافسه جونسون سيرليف، وفي 2017 انتخب رئيسًا لليبريا بعدما تفوق على منافسه جوزيف بواكاي.









2- بيليه:

يتصدر اسطورة الكرة البرازيلية "بيليه" قائمة أبرز نجوم العالم الذين تولوا مناصب سياسية بعد الاعتزال، حيث تولي "بيليه" منصب وزير الشباب والرياضة في البرازيل عام 1995 في عهد الرئيس "فرناندو هنريك كاردوسو" وكان مقر عمله في "برازيليا" واستمر في منصبه 3 سنوات فقط حتي عام 1998، وبعدها تم إلغاء وزارة الرياضة في البرازيل وتم دمجها مع وزارة التعليم.









3- إيمانويل ماكرون:

تولي إيمانويل ماكرون رئاسة فرنسا بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية في مايو الماضي متفوقًا علي منافسته "مارين لوبان" ليصبح أصغر رئيس منتخب في تاريخ البلاد، وكان "ماكرون" لاعبًا لكرة القدم في الفترة من 2004 وحتي 2007، حيث كشفت رابطة الدوري الفرنسي أن "ماكرون" كان يلعب ضمن صفوف فريق "إيل دو فرانس" في دوري المناطق في موسم 2006- 2007 قبل أن يترك كرة القدم ويتجه للعمل السياسي وينجح في الوصول لسدة الحكم في فرنسا.









4- كاخا كالادزه:

اتجه الجورجي "كاخا كالادزه" نجم إيه سي ميلان السابق إلي العمل السياسي عقب اعتزاله كرة القدم، وتم تعيينه وزيرًا للطاقة في بلاده، ونائبًا لرئيس الوزراء في جمهورية جورجيا، يذكر أن "كالادزه" أغلي لاعب جورجي في التاريخ بعدما اشتراه نادي الميلان مقابل 16 مليون إسترليني عام 2000.









5- فالديراما:

تضم قائمة نجوم كرة القدم الذين تحولوا للعمل في ميدان السياسة بعد الاعتزال نجم منتخب كولومبيا السابق "كارلوس فالديراما" الذي فاز بمقعدًا في مجلس الشيوخ الكولومبي عام 2013، وذلك بعدما ترشح في انتخابات المجلس علي قوائم الحزب الحاكم في كولومبيا برئاسة "مانويل سانتوس".









6- طاهر أبوزيد:

تولي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق طاهر أبوزيد منصب وزير الدولة لشئون الرياضة في عام 2013 ضمن حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزارء السابق، قبل أن يتقدم بإستقالته في يناير 2014 احتجاجًا علي قرار رئيس الوزراء بوقف قراره بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، ولم يبعد "ماردونا النيل" عن ميدان السياسة بعد رحيله عن وزارة الرياضة حيث فاز بعضوية مجلس النواب المصري في نوفمبر 2015، وذلك بعد ترشحه بالانتخابات علي قائمة "حب مصر".









7- روماريو:

اتجه نجم الكرة البرازيلية السابق "روماريو" للعمل السياسي عقب اعتزاله كرة القدم حيث انتخب عضوًا بالبرلمان البرازيلي عن الحزب الاجتماعي عام 2010، كما فاز بمقعد في المجلس التشريعي البرازيلي في دورته الجديدة كممثل لولاية "ريو دي جانيرو" عام 2014 عن الحزب الاشتراكي وذلك بعدما تفوق علي منافسه الديمقراطي "سيزار مايا".









8- طارق ذياب:

عمل التونسي طارق ذياب نجم منتخب تونس السابق في العديد من المناصب الرياضية قبل أن يتولي منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة التونسية في عام 2011 رغم عدم امتلاكه أي مؤهلات علمية تؤهله لذلك المنصب، كما أعلن "ذياب" في وقت سابق انتمائه لحزب "حركة النهضة الاسلامية" السياسي بتونس.









9- إسماعيل هنية:

يعتبر الفلسطيني إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" واحدًا من لاعبي كرة القدم الذين تحولوا للعمل بالمجال السياسي، "هنية" كان لاعب وسط ضمن صفوف فريق المجمع الإسلامي الفلسطيني في أواخر الثمانينات ولعب مع عدد من النجوم أبرزهم خالد كويك نجم منتخب فلسطين السابق ومصطفي نجم لاعب الزمالك وفلسطين السابق، قبل أن يتحول "هنية" للعمل بالسياسة وتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية عامي "2006 -2007".



