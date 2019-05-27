جوميز: الهلال الأكثر حصولا على الألقاب في الخليج

أعرب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، عن سعادته بقضاءه سنة مع عائلته في الرياض، واعدا جماهير الهلال بأن يكون الموسم المقبل علي قدر طموهاتهم.









وقال جوميز رسالة باللغة العربية، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قال فيها : "لقد كان موسم جميل، مع اننا للاسف لم نحقق خلاله ما كنا نطمح به، قضيت انا وعائلتي سنه جميلة بالرياض، محاطين بالحب والاحترام من قبل جماهيرنا الرائعه ولكن بالرغم من عدم حصولنا على اللقب الا انني استطعت ان اتغلب على رقمي القياسي بعدد الاهداف".





وأضاف: "انا افتخر بكوني انتمي لواحد من اهم النوادي واكثرها حصولا على الالقاب بالخليج، وصاحب اخلص المشجعين، نادي الهلال".









وتابع جوميز قائلا: "انعم الله علي باعضاء فريق رائعين، ساعدوني على التاقلم بسرعة وعلموني السخاء، هذا الموسم لم يكن على قدر طموحاتنا، لكني اعدكم ان يكون الموسم القادم، ان شاء الله، افضل بكثير لاني اشعر باني في وطني. لذلك اشكر زملائي في الفريق، وقادة النادي، والعاملين عليه وجميع افراد عائلة نادي الهلال".









وأكمل : "اشكركم جميعا بعمق لكل الحب والمشاعر الدافئة التي تحيطوني بها، هدفي هو تقديم كل ما يليق بكم وكل ما تريدون، وخاصة الالقاب، اراكم قريبا".



