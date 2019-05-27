ترمب: إذا رغبت إيران بالحوار فسنتحدث إليها
الإثنين 27/مايو/2019 - 04:46 ص
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران إذا رغبت بالحوار فسيتحدثون إليها، وذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل.
وتابع: "اعتقد أن إيران تود التباحث، إن كانوا يودون التباحث، فأنا أود التباحث أيضًا".
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