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ترمب: إذا رغبت إيران بالحوار فسنتحدث إليها

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:46 ص
ترمب: إذا رغبت إيران بالحوار فسنتحدث إليها
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران إذا رغبت بالحوار فسيتحدثون إليها، وذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل.

وتابع: "اعتقد أن إيران تود التباحث، إن كانوا يودون التباحث، فأنا أود التباحث أيضًا".
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المزيد عن: فضائية الحدث ترامب إيران أمريكا
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