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اليوم.. المرافعة في محاكمة محافظ المنوفية الأسبق بتهمة "الكسب غير المشروع"

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:38 ص
اليوم.. المرافعة في محاكمة محافظ المنوفية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع
هشام عبد الباسط
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مروة هيكل
 
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تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه

وخصصت المحكمة الجلسة للمرافعة .
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين اشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
 
كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد ان انتهت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع  وتبين ان المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليوناً و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
 
وكشفت التحقيقات أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرت.

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