بعد تتويجه بكأس الكونفيدرالية .. "ركلات الترجيح" تمنح الزمالك 5 ألقاب إفريقية عبر تاريخه

نجح فريق الزمالك في حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، في مباراة إياب نهائي البطولة الإفريقية والتي جمعتهما مساء الأحد على استاد "برج العرب" بالاسكندرية.









انتهي الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك 1-0 بهدف سجله محمود علاء من ركلة جزاء، ليتعادل الفريقين في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 1-1 خاصة وأن نهضة بركان كان قد فاز بنفس النتيجة في مباراة المغرب، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها بطل مصر بنتيجة 5 - 3 ليتوج باللقب.









وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يحسم فيها الزمالك لقب بطولة إفريقية بـ"ركلات الترجيح" عبر تاريخه وهي كالتالي:





- دوري أبطال إفريقيا 1986:

توج فريق الزمالك بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986 بعدما تغلب على نظيره أفريكا سبورت الإيفواري بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقين الفوز بنتيجة 2-0 ذهابًا وايابًا.









- دوري أبطال إفريقيا 1993:

ركلات الترجيح حسمت لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للزمالك عام 1993 على حساب فريق كوتوكو الغاني، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 7 - 6 بركلات الترجيح وحصد اللقب.









- دوري أبطال إفريقيا 1996:

فاز الزمالك على نظيره شوتنج ستارز النيجيري بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال عام 1996، بعدما تبادل الفريقين الفوز ذهابًا وايابًا بنتيجة 2-1.









- السوبر الإفريقي 1997:

فاز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي عام 1997 بعدما تغلب على فريق المقاولون العرب بنتيجة 4-2، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.









- الكونفيدرالية 2019:

حسم الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الافريقية هذا العام بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 - 3 بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.



