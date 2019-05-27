بعد تتويجه بكأس الكونفيدرالية .. "ركلات الترجيح" تمنح الزمالك 5 ألقاب إفريقية عبر تاريخه
الإثنين 27/مايو/2019 - 04:31 ص
علاء خليف
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نجح فريق الزمالك في حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، في مباراة إياب نهائي البطولة الإفريقية والتي جمعتهما مساء الأحد على استاد "برج العرب" بالاسكندرية.
انتهي الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك 1-0 بهدف سجله محمود علاء من ركلة جزاء، ليتعادل الفريقين في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 1-1 خاصة وأن نهضة بركان كان قد فاز بنفس النتيجة في مباراة المغرب، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها بطل مصر بنتيجة 5 - 3 ليتوج باللقب.
وتعتبر هذه المرة الخامسة التي يحسم فيها الزمالك لقب بطولة إفريقية بـ"ركلات الترجيح" عبر تاريخه وهي كالتالي:
- دوري أبطال إفريقيا 1986:
توج فريق الزمالك بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986 بعدما تغلب على نظيره أفريكا سبورت الإيفواري بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح، بعدما تبادل الفريقين الفوز بنتيجة 2-0 ذهابًا وايابًا.
- دوري أبطال إفريقيا 1993:
ركلات الترجيح حسمت لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للزمالك عام 1993 على حساب فريق كوتوكو الغاني، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 7 - 6 بركلات الترجيح وحصد اللقب.
- دوري أبطال إفريقيا 1996:
فاز الزمالك على نظيره شوتنج ستارز النيجيري بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال عام 1996، بعدما تبادل الفريقين الفوز ذهابًا وايابًا بنتيجة 2-1.
- السوبر الإفريقي 1997:
فاز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي عام 1997 بعدما تغلب على فريق المقاولون العرب بنتيجة 4-2، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.
- الكونفيدرالية 2019:
حسم الزمالك لقب بطولة الكونفيدرالية الافريقية هذا العام بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 - 3 بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.
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