شاهد.. طبيب مسيحي يقيم مائدة الرحمن في شهر رمضان
الإثنين 27/مايو/2019 - 04:51 ص
نعيم يوسف
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قال شريف أديب، طبيب مسيحي الديانة، إنه يوزع "شنط رمضان"، كل عام، وهذا العام جاء له أحد أصدقائه وعرض عليه تنظيم مائدة إفطار، وبالفعل بدأوا بـ50 فردًا.
وأضاف "أديب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أنهم زادوا العدد إلى 360 شخصًا يوميًا.
ولفت إلى أنه يقف فيها بنفسه، و"يرتاح" عندما يقدم الوجبات بنفسه للناس، موضحا أنهم يوزعون وجبات أيضا على المارة وسائقي التاكسي، موضحا أن مائدة الإفطار مفتوحة لـ"أي حد"، مسيحي أو مسلم، موضحا أن بعض الجيران قد يساهمون في بعض الأحيان.
وأضاف "أديب"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أنهم زادوا العدد إلى 360 شخصًا يوميًا.
ولفت إلى أنه يقف فيها بنفسه، و"يرتاح" عندما يقدم الوجبات بنفسه للناس، موضحا أنهم يوزعون وجبات أيضا على المارة وسائقي التاكسي، موضحا أن مائدة الإفطار مفتوحة لـ"أي حد"، مسيحي أو مسلم، موضحا أن بعض الجيران قد يساهمون في بعض الأحيان.
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