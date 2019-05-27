اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره الكبيرة بمناسبة فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي.









وقال اتحاد كرة القدم في بيان رسمي أن فوز الزمالك بالبطولة الإفريقية عن جدارة واستحقاق ويؤكد أن الكرة المصرية بخير ويمنح جماهيرها الأمل في أن تحقق ما تتمناه ، لاسيما ونحن مقبلون على كأس الأمم الأفريقية.









وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عن خالص امنياته لنادي الزمالك ولجميع الأندية المصرية بمزيد من البطولات.



