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مصرع 15 شخصًا في اشتباكات بين نزلاء أحد السجون بالبرازيل

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:07 ص
مصرع 15 شخصًا في اشتباكات بين نزلاء أحد السجون بالبرازيل
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ذكرت فضائية "bbc" في نبأ عاجل نقلا عن السلطات البرازيلية، أن اشتباكات بين النزلاء في سجن شمالي البلاد أدى إلى مقتل 15 شخصًا.
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