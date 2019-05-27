خلال أيام.. السيسي يفتتح مطار العاصمة الإدارية الجديدة
الإثنين 27/مايو/2019 - 04:05 ص
كريم وزيري
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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أيام مطار العاصمة الإدارية الجديدة، على طريق القاهرة العين السخنة لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من دولة الصين وألمانيا على وجه الخصوص لاستثماراتهم في العاصمة الجديدة في المشروعات المعمارية والبنية التحتية.
المطار الجديد يسع ٣٠٠ راكب فى الساعة، ومزود بأعلى وسائل الأمان والحماية لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة ومنطقة الجلالة ومحور قناة السويس، وسيتم تعجيل افتتاحه لتسهيل خدمة المهندسين الأجانب التابعين للشركات الأجنبية العاملة في العاصمة.
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