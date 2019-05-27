رامي عياش يتحدث عن مشاركة فيفي عبده في كليبه الأخير
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:58 ص
مريم الشريف
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عبر المطرب اللبناني رامي عياش، عن اعتزازه بتصوير فيديو كليب فى لبنان بمشاركة الفنانة فيفي عبدة، لافتًا إلى أنها كانت تجربة رائعة كثيرًا وأسعدته.
وفى سياق منفصل، أوضح "عياش" خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أنه لا ينسى مشهد والدته الراحلة حينما أخذته فى طفولته للذهاب من أجل المشاركة فى كاستنج صوت للأطفال، كما أن مشهد الألم فى حياته يتمثل في فراق والدته.
وكشف أنه مازال يحتفظ بأصدقاء الطفولة حتى الآن، ومنهم مهندس يدعى "غدير" والملحن سليم عساف.
وفي سياق آخر أشار إلى أن أكثر شائعة أزعجته، شائعة وفاته أكثر من مرة، مؤكدًا أنهل ضايقته كثيرًا.
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