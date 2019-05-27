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اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين لاستلائهم على أموال البنوك بشيكات مزورة

الإثنين 27/مايو/2019 - 04:01 ص
اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين لاستلائهم على أموال البنوك بشيكات مزورة
محكمة
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مروة هيكل
 
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تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على مليوني 214 ألف جنيه، بموجب مائة شيك مسحوبين من البنوك بمستندات مزورة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي وسكرتارية خالد عبد المنعم.

كشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك.

ووجهت له النيابة تهم قيامه تسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال .



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