حقيقة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام بالسعودية

قال مصدر مسؤول بـ وزارة الداخلية السعودية، إن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام مازالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية.



وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق.