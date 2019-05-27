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حقيقة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام بالسعودية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:57 ص
حقيقة بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام بالسعودية
الداخلية السعودية
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قال مصدر مسؤول بـ وزارة الداخلية السعودية، إن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام مازالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق.
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