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رامي عياش: أوافق على تولي منصب وزير الثقافة من أجل الفن

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:45 ص
رامي عياش: أوافق على تولي منصب وزير الثقافة من أجل الفن
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مريم الشريف
 
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أكد الفنان رامى عياش، أنه إذا عرض عليه منصب وزارة الثقافة، سيوافق من أجل الفن، لافتًا إلى أن الملف الفني فى لبنان يندرج تحت وزارة الثقافة، وهو مُهمل نوعًا ما.

وأضاف "عايش" خلال الجزء الثاني من لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس" قائلا: "حرام نكون فى بلد تخرج فن، ويكون هذا الملف مهمل، رغم أن الفن فى لبنان بمثابة سياحته ولا يوجد شىء آخر".

وأشار إلى أنه ليس طامعًا في هذا الأمر لمجرد المنصب، وبخاصة أنه يرى أن الفنان سلطته أكبر من وزير، حيث أن الفنان يمثل وطن للأبد، أما الوزير يمثل حقبة صغيرة لفترة معينه ثم يتركها عائدا إلى منزله.

وأوضح أن الفنان مرآة الوطن، فمازالت فيروز مرآة لبنان إلى العالم كله، ومازال المطرب الراحل عبد الحليم حافظ يمثل مصر حتى اليوم.


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