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"الدوسري" يوضح حقيقة رحيله عن الهلال

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:36 ص
الدوسري يوضح حقيقة رحيله عن الهلال
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حسن شحاتة
 
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أوضحت تقارير صحفية سعودية، عن موقف الدولي السعودي سالم الدوسري، لاعب الهلال، من الاستمرار مع الزعيم، بعد الأنباء التي ترددت، عن تلقيه عرضاً مغريًا من نادي النصر.


وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن سالم الدوسري وافق على تجديد تعاقده مع الزعيم، عقب تولي مجلس الإدارة الجديد منصبه.


وتولى عبدالله الجربوع، رئاسة نادي الهلال خلال الشهر الماضي، خلفًا للمستقيل الأمير محمد بن فيصل، الذي رحل عن الفريق بسبب نتائج الفريق المزرية رغم امتلاك الفريق للاعبين من طراز عالي.


والجدير بالذكر أن الدوسري تلقى عرضًا مغريًا، بلغت قيمته 7 مليون ريال.


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