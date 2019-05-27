رامي عياش: أنا أقل مطرب في جيلي.. وهذه نصيحتي لـ"تامر حسني"
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:31 ص
مريم الشريف
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قال المطرب اللبنانى رامى عياش، إنه يرى نفسه أقل مطرب في جيله لكن الجمهور هو الذى وضعه فى منزلة مميزة، مضيفًا: "دى كلمة لن أتراجع عنها، أهلي علموها لى بأنني أقل الناس، وأننا لسنا أحسن من غيرنا فى أي شىء".
وأضاف "عياش" خلال الجزء الثانى من لقائه فى برنامج "عايشة شو" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "الناس وضعتني في مكانه مميزة وهذا الشىء أشاهده من خلال حفلاتي وتواجدى مع الجمهور.
وعلى جانب آخر، عبر عن مدى إعجابه بالمطرب تامر حسني، لما يتسم به من مهارة واجتهاد وحضور قوي، لافتًا إلى أنه يحبه على الصعيد الشخصي والفني.
وطالب "عياش"، تامر حسنى بالتركيز على الجمهور العربي أكثر من العالمية" مؤكدًا له أن وجوده بالعالم العربى أهم بكثير من "كذبة" العالمية، لافتًا إلى أنه دفع أموالًا كثيرة مع نجوم عالميين للتعاون مع البعض منهم
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