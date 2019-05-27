هدف عمر السومة الأفضل في دوري محمد بن سلمان

توج السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، بلقب أفضل هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.









وكشف تطبيق "دوري بلس" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن حصول الدولي السوري على نسبة تصويت مرتفعة، في التصويت الذي شارك به 99 ألف مصوت على أجمل هدف، بنسبة وصلت إلى 52 %، مقابل 34 % لسالم الدوسري لاعب الهلال.









واحتل عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر المركز الثالث بنسبة 8% بهدفه في مرمى القادسية، وجاء هدف بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال رابعًا بنسبة 3 %، وتذيل كلاً من دجانيني تفاريس، وعبدالله الشامخ لاعب الرائد، وأحمد موسى لاعب النصر القائمة بنسبة 1%.



