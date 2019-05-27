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مورينيو يدعم كلوب أمام بوتشيتينو

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:31 ص
مورينيو يدعم كلوب أمام بوتشيتينو
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مني العوضي
 
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تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق، عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع بين ليفربول بقيادة يورجن كلوب مع توتنهام الذي يدربه ماوريسيو بوتشيتينو.



وقال جوزيه مورينيو عن نهائي كلوب وبوتشيتينو: "سأكون سعيد جداً لأحد زملائي وسأكون حزيناً لخسارة أحدهم، أنا أحبهم كلاهما، وأعتقد إن كلاهما يستحق شيئاً كبيراً في مسيرتهم المهنية".



وتابع: "سأحب لو إن فاز كلوب على بوتشيتينو، ولكنني أشعر بالآسف الشديد لإن أحدهم سوف يخسر المباراة".



وكان نادي ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة بينما توتنهام قد صعد بعد أن فاز على أياكس أمستردام.

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