ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمود علاء: نوعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:28 ص
محمود علاء: نوعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements
أكد محمود علاء ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن لقب الكونفدرالية ، بطولة غالية وتحققت بفضل المجهود الجبار من جميع لاعبي الفريق ، والجهاز الفني ، والدعم والمساندة من قبل مجلس الادارة.


وأكد مدافع الزمالك ، نعد جماهير الزمالك بمزيد من الألقاب خلال الموسم الحالي .


وأشار محمود علاء ، بانه يحمد الله ، على اللقب الافريقي والهدف الذى سجله في الشوط الثاني ، ومستواه الجيد خلال اللقاء .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب