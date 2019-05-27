آلاء الشريف تتشاجر مع الزوجة الثانية لـ"على ربيع" في "فكرة بمليون جنيه"





تشاجرت "هبة" والتي تجسد دورها الفنانة الآء الشريف في مسلسل، "فكرة بمليون جنيه الزوجة الأولى لـ"علاء" على ربيع، مع المذيعة "سلمى" الزوجة الثانية، بعدما ذهبت الأخيرة إلى منزل عائلة "علاء" لكي تتعرف عليهما، ووجدت "هبة" هناك.وفى سياق منفصل، فوجئت "شيماء" سهر الصايغ، بأن شقيقها الصغير هو الذى اخترق صفحة مديرتها فى المدرسة على "فيسبوك"، ليحدثها من خلال هذه الصفحة لكي ترسل له امتحان مادة الكيمياء التى تدرسها في المدرسة، واعتدت "شيماء" بالضرب المبرح على شقيقها بعدما علمت بحقيقة الأمر."فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، كريم عفيفي، محمد محمود، صلاح عبد الله، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويقوم بغناء تتر العمل الفنان الشعبي أحمد شيبة.