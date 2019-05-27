خيانة أمير المصري لـ"مي عز الدين" وراء فسخ خطوبتهما في "البرنسيسة بيسة"
الإثنين 27/مايو/2019 - 04:27 ص
مريم الشريف
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شهدت حلقة اليوم من مسلسل "البرنسيسة بيسة" خطوبة "بيسة" والتى تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، على "كاظم" أمير المصرى، واعتراض "بيسة" على خاتم الخطوبة الألماظ، وطلبها من "كاظم" شبكة ذهب.
وفى سياق متصل، فوجئت "بيسة" بأحدى صديقاتها ترسل لها صورة "كاظم" مع فتاة آخرى، لتقرر فسخ الخطوبة التى لم تدم سوى يوم واحد، إلا أن "كاظم" حاول الدفاع عن نفسه أمام زوج خالتها والذى يجسد دوره الفنان "حجاج عبد العظيم" بعدما رفضت "بيسة" مقابلته، دون جدوى.
"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.
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