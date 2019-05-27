شاهد.. محمد نور يغني هندي على الهواء (فيديو)
الإثنين 27/مايو/2019 - 04:14 ص
نعيم يوسف
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قدم الفنان محمد نور، أغنية هندي على الهواء مباشرة، مشيرًا إلى إنه كان سيحيي حفلا في دبي، منذ عامين، وكان حوالي 60% من الحضور هنود، وحاول تقديم شيئا يخصهم.
ولفت في لقائه مع برنامج "رأي عام، سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، وجيهان خليل، إلى أنه تعرف على سائق تاكسي هندي، وذهب به إلى الأستوديو لكي يصحح له أخطاء النطق للغة الهندية.
وأشار إلى أن الجمهور كان سعيد جدًا بهذه الأغنية، حيث كانت أغنية هندية شهيرة.
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