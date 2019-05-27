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محمد هنيدي يهنئ رامز جلال بفيلمه المرتقب في العيد

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:27 ص
محمد هنيدي يهنئ رامز جلال بفيلمه المرتقب في العيد
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شيماء عطية
 
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حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة الفنان رامز جلال بمناسبة طرح فيلم "سبع البرمبة" المشارك في سباق عيد الفطر المبارك.

ونشر "هنيدي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفيش الفيلم، وعلق قائلًا: "مبروك لرامز وللصديق الجميل المنتج وليد صبري فيلم سبع البرمبة في العيد الصغير".

"سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وانتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته رامز جلال، وبيومي فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، ونور قدري، ومها أبو عوف.

محمد هنيدي يهنئ رامز جلال بفيلمه المرتقب في العيد
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