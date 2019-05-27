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عمر السعيد: الزمالك لا يتأثر بالغيابات

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:20 ص
عمر السعيد: الزمالك لا يتأثر بالغيابات
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هاني عصام
 
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أعرب عمر السعيد ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، وانه سعيد للغاية لأنها أول القابه بفانلة القلعة البيضاء ، ولها مذاق مختلف .


وأكد مهاجم الزمالك ، أن الزمالك فريق كبير ، ولا يتأثر بغياب أي لاعب نهائيا أو نقص عددي .


وأضاف عمر السعيد ، لاعبو الزمالك كانوا رجاله من بداية البطولة الأفريقية ، ونهدى الفوز بالكونفدرالية لمجلس الادارة والجماهير البيضاء .
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