عمر السعيد: الزمالك لا يتأثر بالغيابات

أعرب عمر السعيد ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية ، وانه سعيد للغاية لأنها أول القابه بفانلة القلعة البيضاء ، ولها مذاق مختلف .









وأكد مهاجم الزمالك ، أن الزمالك فريق كبير ، ولا يتأثر بغياب أي لاعب نهائيا أو نقص عددي .







