'الصحفيين' تهنئ الزمالك ببطولة الكونفدرالية
الإثنين 27/مايو/2019 - 03:17 ص
ميسون أبو الحسن
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توجهت نقابة الصحفيين، نقيبًا وأعضاءً، بالتهنة لنادي الزمالك بفوزه المستحق ببطولة الكونفدرالية، ووجهت أيضًا التهنئة للشعب المصري.
وقالت النقابة في بيان لها: "نتمنى أن يكون فوز هذا الرمز الكبير لكرة القدم المصرية، مقدمة وحافزًا لمنتخبنا الوطني للأداء القوي، والإصرار على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل".
وقالت النقابة في بيان لها: "نتمنى أن يكون فوز هذا الرمز الكبير لكرة القدم المصرية، مقدمة وحافزًا لمنتخبنا الوطني للأداء القوي، والإصرار على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل".
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