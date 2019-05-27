'الصحفيين' تهنئ الزمالك ببطولة الكونفدرالية

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توجهت نقابة الصحفيين، نقيبًا وأعضاءً، بالتهنة لنادي الزمالك بفوزه المستحق ببطولة الكونفدرالية، ووجهت أيضًا التهنئة للشعب المصري.





وقالت النقابة في بيان لها: "نتمنى أن يكون فوز هذا الرمز الكبير لكرة القدم المصرية، مقدمة وحافزًا لمنتخبنا الوطني للأداء القوي، والإصرار على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل".





