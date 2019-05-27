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'الصحفيين' تهنئ الزمالك ببطولة الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:17 ص
'الصحفيين' تهنئ الزمالك ببطولة الكونفدرالية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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توجهت نقابة الصحفيين، نقيبًا وأعضاءً، بالتهنة لنادي الزمالك بفوزه المستحق ببطولة الكونفدرالية، ووجهت أيضًا التهنئة للشعب المصري.


وقالت النقابة في بيان لها: "نتمنى أن يكون فوز هذا الرمز الكبير لكرة القدم المصرية، مقدمة وحافزًا لمنتخبنا الوطني للأداء القوي، والإصرار على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل".


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المزيد عن: نقابة الصحفيين نادي الزمالك فوز الزمالك بالكونفدرالية ضياء رشوان الفجر
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