صلاح عبد الله: بضربات الجزاء أرادت السماء أن يعود الزملكاوية من برج العرب سعداء





هنأ الفنان صلاح عبد الله، نادي الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.





وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بضربات الجزاء أرادت السماء أن نعود من برج العرب سعداء .. فرحان يا زمالك".





كان الزمالك نجح في النهائي على نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.



