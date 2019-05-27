صلاح عبد الله: بضربات الجزاء أرادت السماء أن يعود الزملكاوية من برج العرب سعداء
الإثنين 27/مايو/2019 - 02:57 ص
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هنأ الفنان صلاح عبد الله، نادي الزمالك بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بضربات الجزاء أرادت السماء أن نعود من برج العرب سعداء .. فرحان يا زمالك".
كان الزمالك نجح في النهائي على نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.
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