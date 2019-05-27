المقاولون العرب يتقدم بالتهنئة للزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية

يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لنادي الزمالك بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية .









وارسل مجلس الإدارة برقية تهنئة لنظيره في الزمالك مؤكدا على فخره وسعادته باللقب الإفريقي بعد مجهود كبير من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.









ومن جانبه وجه المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة بالمقاولون تهنئتة لجماهير الزمالك التي قدمت صورة اكثر من رائعة في النهائي الإفريقي ولكل المنظومة في نادي الزمالك من مجلس إدارة لجهاز فني ولاعبين.









وأكد فتحي أن الزمالك استحق اللقب عن جدارة على مدار البطولة واتسم لاعبوه بالروح القتالية مشيرا إلى أن هذا اللقب انتصارا كبيرا ليس للزمالك فحسب بل للكرة المصرية عامة قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.



