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الأوقاف: لن نسمح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:01 ص
الأوقاف: لن نسمح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة
وزارة الأوقاف
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محمود الجلاد
 
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الأوقاف تحذر من إقامة صلاة العيد في الساحات والمساجد المحددة

محمود الجلاد
 أكدت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك .

وشددت الأوقاف في بيان لها، على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، ومع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.
 
وحذرت الوزارة من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد ، مؤكدة  ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.

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