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رانيا بدوي تشيد بجمهور الزمالك: كان بطلاً

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:58 ص
رانيا بدوي تشيد بجمهور الزمالك: كان بطلاً
رانيا بدوي
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نعيم يوسف
 
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وصفت الإعلامية رانيا بدوي، كل مشجع للنادي الأهلي الذين ساند نادي الزمالك في نهائي الكونيفدرالية، بأنه "جدع"، لافتة إلى أنه "اختار أن يشجع بلده في هذه المباراة وتناسي أن خصمه هو من يلعب وتذكر فقط أهمية أن يُرفع اسم مصر عاليا في هذا اليوم يستحق الشكر والتقدير". 

وأعربت "بدوي"، عن تهنئتها للزمالك على الفوز بكأس الكونفيدرالية، وأشادت عبر صفحتها "كلام رنوس"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"فيسبوك"، بجماهير نادي الزمالك.

وقالت "بدوي": "ألف مليار مبروووك لمصر، وتحية تقدير لنادي نهضة بركان المغربي أداء محترم وراقي."، مضيفة: "هتاف الجمهور الليلة كان أسطوريا، جمهور الزمالك كان بطل الليلة بلا منازع،حضور الجمهور في الملاعب يعني الروح والمتعة والإثارة.. يا أهل الرياضة الكورة جمهور. فمتي تعود الروح لجسد الملاعب؟"
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المزيد عن: نهضة البركان المغربي رانيا بدوي الكونفيدرالية الزمالك
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