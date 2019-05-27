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ضبط 3 من أباطرة تجارة المخدرات بسوهاج

الإثنين 27/مايو/2019 - 05:03 ص
ضبط 3 من أباطرة تجارة المخدرات بسوهاج
ضبط
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أبورية حسين
 
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة جنوب الصعيد" بالتعاون مع ضباط مديرية أمن سوهاج من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بالإتجار فـي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من نبات البانجو والحشيش. 

وتلقي اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بضبط عاطف.د.ع.ا 41 عامًا، وكمال د.ع.ا 36 عامًا عاطل، وعلاء.د.ع.ا 22 عامًا عاطل، ويقيمون دائرة مركز المراغة لقيامهم بالإتجار فـي المواد المخدرة.

عقب استصدار اذن النيابة العامة شنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز المراغة.
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