ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأسلحة نارية في إهناسيا بني سويف

Advertisements



ألقت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش "فرش ونصف الفرش" ودراجتين بخاريتين، إحدهما مبلغ بسرقتها، وقطعتين سلح ناري "2 فرد خرطوش" و5 طلقات نارية وقطعتين سلاح أبيض "2 كتر" ومبلغ 73 ألف و350 جنيه، حصيلة الاتجار.



تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث المركز تفيد قيام مجهولين بالاتجار في مخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم من شباب قرى، بدائرة المركز، تزامنًا مع قدوم عيد الفطر المبارك.



وبعد التأكد من صحة المعلومات والحصول على أذن من النيابة العامة، قاد النقيب أسامة محروس، معاون المباحث قوة من أفراد الشرطة السرية بالمركز، بالتنسيق مع الرائد خالد مدحت، رئيس المباحث، وتم مداهمة مسكنهما، وضبطهما وبحوزتهما من مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم، ومبالغ مالية حصيلة الاتجار.



وتمكنت القوة من ضبط "راضي ع.أع" ٣٧ سنة، عاطل، مقيم منشاه الحج، وبحوزته "فرش حشيش" وسلاح ناري "فرد خرطوش عيار١٦" وطلقتين خرطوش وسلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها، ومبلغ مالي71 ألف حصيلة الاتجار، و"وليد ع.م.ع" مقيم قرية النويرة، ٣٩ سنة، عاطل، وبحوزته "نص فرش حشيش" وسلاح ناري "فرد خرطوش" و3 طلقات خرطوش وسلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول، ومبلغ مالي ألفان و350 جنيهًا، حصيلة الاتجار.



وتحرر عن ذلك محضرين بالواقعتين، وبعرضهما على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.



