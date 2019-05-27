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جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:44 ص
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه تاجر البندقية (صور)
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شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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قدم طلبة قسم علوم المسرح بجامعة حلوان مشروعي تخرجهم، الأول فصحى بعنوان "تاجر البندقية"، والذي أخرجه المخرج الشاب مازن الغرباوي، والثاني عامية بعنوان "دم السواقي"، وأخرته المخرجة منار زين، وذلك مساء أمس الأحد، على مسرح العرائس.


"تاجر البندقية" تمثيل كل من: عمرو عبد الجواد، كيرلس صفوت، هبه أحمد عيد، ديڤيد عبد الملاك، ريم عادل، محمد زكريا، مادونا سمير، مصطفي منصور، ياسمين نجيب، إبراهيم عادل التهامي، دينا إبراهيم، عمر عاطف، دراماتورجا شدو عبدالرحمن، وسميحة خالد، وسلمى محمد، وكريستين القص يونس، وهدير خالد، سارة ممدوح، ومخرج منفذ كريم محروس، ومساعدي الاخراج أحمد أمين وعبدالرحمن لطفي وشدو وسميحة وإبراهيم عرابي، إخراج مازن الغرباوي.


وحرص الدكتور نبيل بهجت رئيس قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، على تكريم المخرجين مازن الغرباوي ومنار زين على مشاركتهم الطلبة وإخراج العرضين.



جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
جامعة حلوان تكرم مازن الغرباوي لإخراجه "تاجر البندقية" (صور)
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