أول رد فعل من الأهلي بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية (صور)
الإثنين 27/مايو/2019 - 01:48 ص
Advertisements
Advertisements
نجح الفريق الأول بنادي الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية على حساب فريق نهضة بركان مساء اليوم الاحد في ملعب برج العرب.
وتوج الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية اللقاء في الوقت الأصلي بالفوز 1-0 ليتعادل الفريقين 1-1 في نتيجة الذهاب والإياب.
وانتشرت العديد من الصور الكوميدية والساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعية فور فوز الزمالك على نهضة بركان وتتويج باللقب الإفريقي.
Advertisements