أول رد فعل من الأهلي بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية (صور)

وتوج الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية اللقاء في الوقت الأصلي بالفوز 1-0 ليتعادل الفريقين 1-1 في نتيجة الذهاب والإياب.









وانتشرت العديد من الصور الكوميدية والساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعية فور فوز الزمالك على نهضة بركان وتتويج باللقب الإفريقي.