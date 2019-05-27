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أول رد فعل من الأهلي بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:48 ص
أول رد فعل من الأهلي بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية (صور)
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نجح الفريق الأول بنادي الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية على حساب فريق نهضة بركان مساء اليوم الاحد في ملعب برج العرب.


وتوج الزمالك بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد نهاية اللقاء في الوقت الأصلي بالفوز 1-0 ليتعادل الفريقين 1-1 في نتيجة الذهاب والإياب.


وانتشرت العديد من الصور الكوميدية والساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعية فور فوز الزمالك على نهضة بركان وتتويج باللقب الإفريقي.
أول رد فعل من الأهلي بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية (صور)
أول رد فعل من الأهلي بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية (صور)
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