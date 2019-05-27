خالد الغندور: كسبنا البطولة بعدما قالوا علينا حصالة

علق خالد العندور نجم الزمالك السابق على تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلان الترجيح.









وقال الغندور :"كسبنا البطولة بعدما قالوا علينا حصالة وقالوا جروس ماشي واتوقف برنامجنا".









وأضاف "مبروك لرئيس الزمالك اللي بيتعب، كسبنا بطولات في الألعاب التانية وبننافس على الدوري والكأس وبقول هاردلك للشمتانين".









وتابع ". شكرًا ياريسنا السيسي يا حبيبنا يا ابو وش حلو .. وبنشكر تركي أل الشيخ اللي دعمنا".



