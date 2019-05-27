ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد الغندور: كسبنا البطولة بعدما قالوا علينا حصالة

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:35 ص
خالد الغندور: كسبنا البطولة بعدما قالوا علينا حصالة
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
علق خالد العندور نجم الزمالك السابق على تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلان الترجيح.


وقال الغندور :"كسبنا البطولة بعدما قالوا علينا حصالة وقالوا جروس ماشي واتوقف برنامجنا".


وأضاف "مبروك لرئيس الزمالك اللي بيتعب، كسبنا بطولات في الألعاب التانية وبننافس على الدوري والكأس وبقول هاردلك للشمتانين".


وتابع ". شكرًا ياريسنا السيسي يا حبيبنا يا ابو وش حلو .. وبنشكر تركي أل الشيخ اللي دعمنا".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب