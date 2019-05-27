أول قرار من رئيس الزمالك ضد جروس بعد الفوز بالكونفدرالية (تعرف على التفاصيل)

كشف رئيس نادي الزمالك عن مصير السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد تجاوز عقبة نهضة بركان المغربي.









وأكد رئيس الزمالك لبعض المسئولين الذين كانوا متواجدين معه في المنصة بعد التتويج بالبطولة أنه يفكر في فتح باب الرحيل في وجه المدرب السويسري جروس.









ويحاول الثنائي أمير مرتضى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي إقناع رئيس الزمالك بالانتظار إلى ما بعد لقاء الإنتاج الحربي المقرر له الخميس المقبل ببطولة الدوري لعدم إفساد فرحة الفريق في الدوري وللحفاظ على الهدوء والاستقرار الفني داخل الفريق.









ونجح الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.



