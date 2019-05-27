عواد يهنئ جنش بعد التتويج بالكونفدرالية

حرص محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي على تقديم التهنئة إلى محمود عبد الرحيم "جنش" عقب فوز فريقه على نهضة بركان المغربي والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية.









وغرد عواد عبر حصابه بموقع التواصل "تويتر" :" مبرررروك يا جنش، ⁦‪ تستاهل كل خير يا حبيبي موسم رائع ... احسن حارس في أفريقيا2019 ".







