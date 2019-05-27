كشف حساب الزمالك بعد التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية

أسدل الستار على منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم بتتويج الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي بالفوز في مباراة العودة في الدور النهائي بركلات الترجيح والتي أقيمت على استاد برج العرب بالأسكندرية.









قدم الزمالك هذا الموسم آداءاً مميزًا تحديدًا في الكونفدرالية. ويستعرض الفجر الرياضي كشف حساب الزمالك في البطولة الأفريقية .









خاض الزمالك 16 مباراة هذا الموسم في الكونفدرالية، فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 مباريات.









سجل الزمالك في الكونفدرالية 22 هدف ومني مرماه ب 11 هدف.









وجاءت مباريات القلعة البيضاء في البطولة الأفريقية بالتفصيل كالآتي :-

في دور ال 32 الأول، واجه الزمالك القطن الكاميروني في هذا الدور، فاز عليه في مباراة الذهاب ب 7 أهداف وفي مباراة العودة خسر منه بهدفين نظيفين.









في دور ال 32 الثاني، واجه الزمالك اتحاد طنجه المغربي في هذا الدور، تعادلا سلبياً بدون أهداف في مباراة الذهاب وفي مباراة العودة فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.









في دور ال 16 (دور المجموعات)، وقع الزمالك في المجموعة الرابعة هذا الموسم بجوار كلا من جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري.









خاض الزمالك 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة. سجل الزمالك في دور المجموعات 9 أهداف ومني مرماه ب 6 أهداف.









في دور ال 8، واجه الزمالك حسنية أغادير المغربي في هذا الدور،تعادل معه في مباراة الذهاب بدون أهداف وفي مباراة العودة فاز عليه بهدف نظيف.









في الدور قبل النهائي، واجه الزمالك النجم الساحلي التونسي في هذا الدور، فاز عليه في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وفي مباراة العودة تعادل معه بدون أهداف.









في النهائي، واجه الزمالك نهضة بركان المغربي، خسر منه في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وفي مباراة العودة فاز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل معه في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.



