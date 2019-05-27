الزمالك يصل للقب العاشر قارياً بعد الفوز بالكونفدرالية الإفريقية

حقق نادى الزمالك الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5_3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء.









وبعد تحقيق الزمالك للقب الكونفدرالية، حقق الزمالك لقبه العاشر قارياً، على مستوي البطولات الإفريقية.









وحقق الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا 5 مرات أعوام : 1984 بعد الفوز على شوتينج ستار النيجيري، ثم الفوز عام 1986 على أفريكا سبورت الإيڤواري، ثم الفوز عام 1993 أمام أشانتى كوتوكو الغانى، ثم الفوز عام 1996 على شوتينج ستارز النيجيري، ثم الفوز عام 2002 على الرجاء البيضاوي المغربي.









وتوُج الزمالك بلقب أبطال الكأس مرة واحدة عام 2000 على كانون ياوندى الكاميرونى.









وتوُج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي 3 مرات الأول عام 1994 على النادى الأهلى، ثم عام 1997 على نادى المقاولون العرب، ثم عام 2003 على الوداد البيضاوي المغربي.









وتوُج اليوم بلقب كأس الكونفدرالية ليكون اللقب العاشر قارياً.









وتوُج نادى الزمالك ببطولة الأفرو آسيوية مرتين أعوام 1987 و 1997 ويعد هو النادى الأكثر تتويجاً بالبطولة التى ألغيت بعد إقرار بطولة كأس العالم للأندية.



