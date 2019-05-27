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هنيدي لـ"الزمالكاوية" بعد فوزهم بالكونفدرالية: "بركان مين دحنا معلمين"

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:59 ص
هنيدي لـالزمالكاوية بعد فوزهم بالكونفدرالية: بركان مين دحنا معلمين
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عبر الفنان محمد هنيدي، عن سعادته الشديدة بفوز نادى الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 
 
وكتب هنيدى علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك "بركان مين دة احنا معلمين" ووضع صورة كأس البطولة .

يذكر أن الزمالك تمكن في المباراة النهائية بالفوز على نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4  .

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