عاجل.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك ونهضة بركان

حقق نادى الزمالك الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5_3 بعد الفوز خلال الوقت الأصلي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء.









وتحدث الكثير حول حصول حارس مرمى نادى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش على إنذارين خلال اللقاء، مما يبطل المباراة وإعادتها، ولكن ذلك لم يحدث، حيث لم يحصل حارس الزمالك سوى على إنذار وحيد فى اللقاء كان فى الشوط الأول وتحديداً فى الدقيقة 42.









أما ما حدث بعد قرار الحكم بإعادة ركلة الترجيح الثانية لفريق نهضة بركان المغربي، بداعي تقدم جنش عن خط المرمى، وهو قيام الحكم بإخراج البطاقة الصفراء ليقوم بإلغاء تسجيل الركلة المهدرة وليس لمنح حارس الزمالك البطاقة الصفراء الثانية لذلك لن تكون هناك أي إعادة للمباراة لعدم حصول حارس الزمالك على البطاقة الثانية.



