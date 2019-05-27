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محمود فايز: ليلة بيضاء للتاريخ الزملكاوي (صورة)

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:10 ص
محمود فايز: ليلة بيضاء للتاريخ الزملكاوي (صورة)
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علي نبوي
 
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علق محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر على فوز الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.


وغرد فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"ليله بيضاء للتاريخ الزملكاوي...مبروك للزمالك... مبروك لمصر".


‏وأضاف :"كانواً رجالاً وابطالاً حتي النهايه... كفاح مشرف وتضحيه بالدم والعرق".


‏وتابع "مشوار طويل وعقبات... من متذيل المجموعه... للتويج كبطل".

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