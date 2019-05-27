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تعرف على مواجهات الزمالك المقبلة بعد التتويج بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:07 ص
تعرف على مواجهات الزمالك المقبلة بعد التتويج بالكونفدرالية
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ريهام عبد المحسن
 
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نجح الزمالك في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بالفوز عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب برج العرب بالأسكندرية. يقدم الزمالك آداءا رائعًا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 29 خاضها حتى الآن ويبتعد ب 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 74 نقطة من 32 مباراة خاضها حتى الآن.


 ويستعرض الفجر الرياضي المباريات المتبقية للزمالك في الدوري حسب آخر تعديل للجنة المسابقات باتحاد الكرة.


- الخميس 30 مايو 2019 : الزمالك والإنتاج الحربي الساعة العاشرة مساءً

- الإثنين 3 يونيو 2019 : حرس الحدود أو الجونة والزمالك الساعة العاشرة مساءً

تعرف على مواجهات الزمالك المقبلة بعد التتويج بالكونفدرالية
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