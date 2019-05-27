تركي آل الشيخ يثني على إدارة الزمالك: "لم تضلل جمهورها"

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز على أن ناي الزمالك نجح في الاستفادة من التعاقدات والاستقرار الفني للتتويج بالبطولة الإفريقية.









وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: ادارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت واعادت الزمالك على عرش افريقيا بعد غياب ... لم تبحث على شماعه ولم تضلل جمهورها ... ولم تختلق عداوات وهميه !









ونجح الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية على حساب بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.



