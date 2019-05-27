"أبوشقة": البرلمان الحالي الأعظم في تاريخ الحياة النيابية
الإثنين 27/مايو/2019 - 01:41 ص
أمنية فوزي
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قال المستشار بهاء أبو الشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إننا في فترة بناء حاليًا، مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يؤدي دوره في مكانه، متابعًا: "أنا في أيام مش بنام فيها ساعتين، ولكن ضميري مستريح أمام نفسي وتاريخي".
وأكد "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن البرلمان الحالي من أعظم البرلمانات في مصر، موضحًا أن البرلمان الحالي أصدر عدة قوانين هامة لم يجرؤ أي برلمان الاقتراب منها.
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