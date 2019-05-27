ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أبوشقة": البرلمان الحالي الأعظم في تاريخ الحياة النيابية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:41 ص
أبوشقة: البرلمان الحالي الأعظم في تاريخ الحياة النيابية
بهاء أبوشقة
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

قال المستشار بهاء أبو الشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إننا في فترة بناء حاليًا، مؤكدًا أنه يجب على الجميع أن يؤدي دوره في مكانه، متابعًا: "أنا في أيام مش بنام فيها ساعتين، ولكن ضميري مستريح أمام نفسي وتاريخي".

وأكد "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن البرلمان الحالي من أعظم البرلمانات في مصر، موضحًا أن البرلمان الحالي أصدر عدة قوانين هامة لم يجرؤ أي برلمان الاقتراب منها.
Advertisements
المزيد عن: لجنة بمجلس النواب توك شو المستشار بهاء أبو الشقة اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب