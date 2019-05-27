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محمد رمضان نمبر وان على Trending يوتيوب

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:47 ص
محمد رمضان نمبر وان على Trending يوتيوب
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احتلت إحدى مشاهد مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان المركز الأول بقائمة الأكثر رواجًا بيوتوب.

وتم عنونة الفيديو على النحو التالي: "زلزال يكشف للمعلم فواز فساد حسابات الشغل".

وحقق الفيديو حتى الآن أكثر من1,075,500 مشاهدة وذلك منذ طرحه في 25 مايو الجاري حتى الآن. 


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