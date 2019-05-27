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السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:50 ص
السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية مساء اليوم على حساب فريق نهضة بركان المغربي.


وقال الرئيس: "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".



ونجح الزمالك في التتويج بلقب بطولة الكأس الإفريقية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي بفوز الأبيض بهدف نظيف.


وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب في المغرب بهدف نظيف إلا أن عاد أمام جماهيره لتعويض النتيجة والفوز باللقب الغائب منذ عام 2003.
السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية
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