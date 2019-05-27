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عاجل.. السيسي يهنئ الزمالك بحصوله على البطولة الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:50 ص
عاجل.. السيسي يهنئ الزمالك بحصوله على البطولة الكونفدرالية
السيسي
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نادي الزمالك بحصوله على البطولة الكونفدرالية عقب فوزه على فريق نهضة بركان، في المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد برج العرب.

وقال الرئيس: "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

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المزيد عن: نهضة بركان نادي الزمالك السيسي البطولة الكونفدرالية
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