عاجل.. السيسي يهنئ الزمالك بحصوله على البطولة الكونفدرالية



وقال الرئيس: " أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".



هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نادي الزمالك بحصوله على البطولة الكونفدرالية عقب فوزه على فريق نهضة بركان، في المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد برج العرب.