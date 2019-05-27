ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيسي: فوز الزمالك يعكس قوة عزيمة وإصرار شباب وأبناء مصر

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:58 ص
السيسي: فوز الزمالك يعكس قوة عزيمة وإصرار شباب وأبناء مصر
السيسي
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك بفوزه ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال السيسي: "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: "السيد الرئيس يهنيء نادي الزمالك لفوزه بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيداً بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري، كما وجه السيد الرئيس التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز".


Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك توك شو تهنئة السيسي للزمالك السيسي البطولة الكونفدرالية اخبارمصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب