السيسي: فوز الزمالك يعكس قوة عزيمة وإصرار شباب وأبناء مصر
الإثنين 27/مايو/2019 - 12:58 ص
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك بفوزه ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال السيسي: "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".
وقال السيسي: "أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".
وقال بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: "السيد الرئيس يهنيء نادي الزمالك لفوزه بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيداً بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري، كما وجه السيد الرئيس التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز".
Advertisements
- محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبر ويشيد بأداء اللاعبين
- كيف هنأت الحكومة الشعب المصري بوصول "الفراعنة" للمونديال؟
- رئيس الزمالك يكافئ لاعبي الشباب بعد الفوز على الأهلي
- السيسي يُهنيء محمد صلاح بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017
- "تيجانا" يكشف كواليس أزمة مباراة الزمالك والقادسية
- الزمالك يدعو الرئيس السيسي لحضور نهائي الكونفدرالية
- عاجل.. السيسي يهنئ الزمالك بحصوله على البطولة الكونفدرالية
- السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية