السيسي: فوز الزمالك يعكس قوة عزيمة وإصرار شباب وأبناء مصر

أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: " السيد الرئيس يهنيء نادي الزمالك لفوزه بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيداً بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري، كما وجه السيد الرئيس التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز".