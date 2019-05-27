بعد تتويج الزمالك بالكونفيدرالية .. تاريخ الألقاب الإفريقية للأندية المصرية

عاد فريق الزمالك لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عامًا، حيث حصد لقب بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في إياب نهائي الكونفيدرالية.









ورفع الزمالك رصيد ألقابه الإفريقية إلي 10 ألقاب (5 دوري أبطال إفريقيا - 3 كأس السوبر الافريقي - 1 كأس الكؤوس الافريقية - 1 الكونفيدرالية".









كما ارتفع رصيد الأندية المصرية من الألقاب الإفريقية إلي 33 لقبًا إفريقيا طوال تاريخها بواقع (19 لقب للأهلي – 10 للزمالك – 3 للمقاولون العرب – 1 للاسماعيلي)، كما حققت لقب البطولة الأفرو - آسيوية 3 مرات (2 للزمالك – 1 للأهلي).









وإليكم الألقاب الإفريقية للأندية المصرية عبر التاريخ:









- 14 لقبًا لدوري أبطال إفريقيا:

حققت الأندية المصرية 14 لقبًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ، حيث فاز النادي الأهلي باللقب الإفريقي 8 مرات أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ويعتبر المارد الأحمر الأكثر تتويجًا باللقب القاري.









كما حقق الزمالك لقب دوري الأبطال 5 مرات أعوام، 1984، 1986، 1993، 1996، 2002، بينما فاز فريق الإسماعيلي باللقب مرة وحيدة عام 1969.









- 8 ألقاب لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية:

فازت أندية مصر بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 8 مرات، حيث توج الأهلي باللقب 4 مرات أعوام 1984، 1985، 1986، 1993، بينما حصد المقاولون العرب لقب البطولة 3 مرات أعوام، 1982، 1983، 1996، بينما فاز الزمالك باللقب مرة وحيدة عام 2000.









- 9 ألقاب السوبر الإفريقي:

حصدت أندية مصر كأس السوبر الإفريقي 9 مرات، حيث فاز الأهلي باللقب 6 مرات أعوام 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، بينما فاز الزمالك باللقب 3 مرات أعوام 1993، 1996، 2002.









- لقبين للكونفيدرالية:

حققت الأندية المصرية لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مرتين، الأولي للأهلي عام 2014، والثانية للزمالك اليوم بعد فوزه على نهضة بركان.









- 3 ألقاب لبطولة الأفرو - آسيوية:

فازت الأندية المصرية بلقب البطولة الأفرو- آسيوية 3 مرات عبر التاريخ، بواقع لقبين للزمالك عامي 1987، 1997، بينما حصد الأهلي لقب وحيد عام 1988.



