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عمرو أديب ينفجر بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (صورة)

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:32 ص
عمرو أديب ينفجر بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (صورة)
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علي نبوي
 
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علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، وتتويجه بلقب كأس الكونفدرالية.


وغرد أديب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اشهد ان لا اله الا الله الحمد لله كريم يارب جبرت خاطر الناس دي كلها والملايين اللى وراهم ابطال يا ولاد شرفتوا مصر والزمالك تاريخ جديد ومحترم . لاعيبه رجاله محترمه".


وأضاف :"كنا بنموت في كل ثانيه في الماتش قدام خصم قوي محترم، الزمالك قادم يا ناس والف مبروك ولسه ولسه".


الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز على نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

عمرو أديب ينفجر بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (صورة)
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