بهاء أبوشقة يكشف سبب انضمامه لحزب الوفد

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كشف المستشار بهاء أبو الشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سبب انضمامه لحزب الوفد، موضحًا أن حزب الوفد له مبادئ وثوابت وله مواقف وطنية عديدة، وهذا سبب انتمائه له.



وتابع "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد: "لم أنضم لأي حزب سياسي في فترة من الفترات سوى للوفد".



وأكد أن الأحوال الحزبية ستتحسن خلال الفترة المقبلة، معلقًا: "نتقدم ونسير بخطى راسخة لتحقيق الديموقراطية الحقيقية حتى لو استغرقت وقتًا".

