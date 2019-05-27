ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بهاء أبوشقة يكشف سبب انضمامه لحزب الوفد

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:44 ص
بهاء أبوشقة يكشف سبب انضمامه لحزب الوفد
بهاء أبوشقة
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

كشف المستشار بهاء أبو الشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سبب انضمامه لحزب الوفد، موضحًا أن حزب الوفد له مبادئ وثوابت وله مواقف وطنية عديدة، وهذا سبب انتمائه له.

وتابع "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد: "لم أنضم لأي حزب سياسي في فترة من الفترات سوى للوفد".

وأكد أن الأحوال الحزبية ستتحسن خلال الفترة المقبلة، معلقًا: "نتقدم ونسير بخطى راسخة لتحقيق الديموقراطية الحقيقية حتى لو استغرقت وقتًا".
Advertisements
المزيد عن: لجنة بمجلس النواب بهاء أبوشقة المستشار بهاء أبو الشقة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب